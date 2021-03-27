"Співчутливе" лікування: Голубовська відповіла на скепсис щодо перевіреності вакцин

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Так, на шоу в інфекціоніста запитали, скільки потрібно часу для вакцини, для того, щоб вона була визнана безпечною.

"Потрібно розуміти, що ми зараз живемо в зовсім іншому світі. Світ після всієї цієї ситуації зміниться ... Те ж саме стосується і лікування коронавірусної хвороби. І лікування називається, на цьому спекулюють, в літературі, "експериментальне", "співчутливе". Чому воно так називається? Тому що доказів ефективності тих методів лікування, які ми застосовуємо, особливо рік тому, не було й близько. Це не означає, що вони не є ефективними. Але методологія отримання доказів просто тривала ... Це ж стосується вакцин", - сказала Голубовська.

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За словами інфекціоніста, це Україна потрапила в подібну ситуацію вперше, а, наприклад, коли був спалах еболи в Західній Африці, третя фаза проводилась "прямо в полях".

"Жодна вакцина не може отримати прекваліфікацію за такий короткий проміжок часу", - додала фахівець.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

За даними Міністерства охорони здоров'я, 17 939 осіб було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 в Україні.

192264 людини щеплено від початку кампанії, з них отримали 1 дозу - 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

▪️ Щеплення проводилося 180 мобільними бригадами по імунізації і 493 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.