“Сострадательное” лечение: Голубовская ответила на скепсис относительно проверенности вакцин

КИЕВ. 27 марта. УНН. Доказательств эффективности методов лечения против коронавируса, которые применялись год назад, не было — но это не значит, что они не эффективны. То же касается и вакцин. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в программе “Народ против” с Наташей Влащенко, передает УНН.