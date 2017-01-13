Списки кандидатів на посаду голови Нацполіції можуть оприлюднити вже сьогодні

"Наскільки мені відомо, це (оприлюднення списків – ред.) буде зроблено сьогодні", - сказав О.Вакуленко.

Нагадаємо, 14 листопада Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявила, що подає у відставку.

Кабінет Міністрів України 16 листопада затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна.

Як повідомляв УНН, А.Аваков розповів про алгоритм проходження конкурсу на посаду глави Нацполіції.