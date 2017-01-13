Списки кандидатів на посаду голови Нацполіції можуть оприлюднити вже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Вже сьогодні можуть бути опубліковані списки кандидатів на посаду голови Національної поліції України. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.
"Наскільки мені відомо, це (оприлюднення списків – ред.) буде зроблено сьогодні", - сказав О.Вакуленко.
Нагадаємо, 14 листопада Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявила, що подає у відставку.
Кабінет Міністрів України 16 листопада затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна.
Як повідомляв УНН, А.Аваков розповів про алгоритм проходження конкурсу на посаду глави Нацполіції.