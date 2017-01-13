Списки кандидатов на пост главы Нацполиции могут обнародовать уже сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Уже сегодня могут быть опубликованы списки кандидатов на должность главы Национальной полиции Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.
"Насколько мне известно, это (обнародование списков - ред.) будет сделано сегодня", - сказал А.Вакуленко.
Напомним, 14 ноября Председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что подает в отставку.
Кабинет Министров Украины 16 ноября утвердил в должности исполняющего обязанности председателя Нацполиции Вадима Трояна .
Как сообщал УНН, А.Аваков рассказал об алгоритме прохождения конкурса на должность главы Нацполиции .