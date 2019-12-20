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"Спиртова" реформа в Україні є продовженням перерозподілу спиртового ринку в РФ

"Спиртова" реформа в Україні є продовженням перерозподілу спиртового ринку в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Реалізація президентського ЗУ про демонополізацію і продаж активів ДП “Укрспирт” легалізує незаконне постачання російського спирту в Україну через так звані самопроголошені “Л/ДНР”. Такий сценарій розвитку подій прогнозує співголова громадської ініціативи “Права справа” Дмитро Снєгирьов, передає УНН.

“Сьогодні російський спирт наднизької якості завозять в Україну через так звані „Л/ДНР“. Там його переробляють на готову алкогольну продукцію — і транспортують в Україну. Незаконно, звісно. А реалізація цього ЗУ (про скасування держмонополії на спирт, — ред.), на мою думку, легалізує цей процес. Інакше навіщо тоді у Законі норма про дозвіл Україні імпортувати спирт?”, — каже він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського не знають, як реалізувати його ж спиртову реформу

Відтак, бенефіціарів спиртової реформи в Україні слід шукати саме в РФ, вважає експерт.

“Не так давно на російському спиртовому ринку відбувся перерозподіл: були арешти і ліквідація тих, хто раніше відповідав за схеми постачання російську спирту в Україну через неконтрольовані території. Тепер цим займаються нові люди, діють нові правила гри. Припускаю, що саме вони пролобіювали швидке прийняття відповідного ЗУ. Тепер для них гнати спирт напряму в Україну буде значно простіше”, — розповів Снєгирьов.

Тож, зовсім скоро український ринок буде “завалений” так званим дагестанським спиртом, прогнозує експерт.

“Це буде спирт низької якості, походженням з північного Кавказу, або дотичних регіонів. Або ж з Ростовської області, наприклад, де сьогодні зосереджені основні потужності щодо виробництва сірого, контрафактного спирту. Його поставками в Україну будуть займатися дві-три найбільші російські компанії, які ще донедавна заробили надприбутки на постачанні продукту в Україну через так звані Л/ДНР”, — каже експерт.

Як писав УНН, попри вже декілька обіцянок міністра економрозвитку Тимофія Милованова, конкурс на очільника “Укрспирту” не оголошують вже два місяці.

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