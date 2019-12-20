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У Зеленського не знають, як реалізувати його ж спиртову реформу

У Зеленського не знають, як реалізувати його ж спиртову реформу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Офіс Президента України відмовився надати інформацію про етапи і проблемні аспекти реалізації "спиртового" закону, який ініціював та підписав Президент Володимир Зеленський, передає УНН

Йдеться, про ЗУ (реєстраційний номер законопроекту №2300), що передбачає демонополізацію і приватизацію ДП “Укрспирту”.

Після ухвалення документу Радою, жодного розуміння, як ініціатива має запрацювати на практиці немає, ані в народних депутатів, ані у представників самої спиртової галузі.

Норми закону не містять конкретики щодо умов ліцензування майбутніх приватних виробників спирту, передбачений дозвіл на імпорт іноземного спирту передрікає повне знецінення вітчизняного виробництва. Вибірковий підхід до видачі дозволів імпортувати спирт загрожує появою нових корупційних схем, а передбачений півторарічний мораторій на будівництво нових заводів уже публічно ігнорується представниками горілчаних компаній.

Оскільки автором "спиртового" закону виступає ОП, а доцільність його ухвалення обгрунтовувала заступниця голови ОП Юлія Ковалів. До неї, як до авторки та лобіста ініціативи, УНН звернувся за роз'ясненнями з вище визначених проблем.

Редакція розраховувала отримати конкретне бачення Офісу Зеленського, прогнозування ризиків та пропозиції щодо їх нівелювання в конктексті реалізації закону. Натомість отримала відписку від Департаменту доступу до публічної інформації ОП.

Зі змісту відповіді вбачається, що Ковалів навіть не намагалася опрацювати поставлені запитання.

(Закон "Про доступ до публічної інформації, - ред.) не зобов'язує "розпорядника інформації створювати новий вид інформації, шляхом узагальнення даних, аналітичної обробки, надання правових роз'яснень, ведення статистики, тощо", зазначили в ОП.

Нагадаємо, "спиртовий" закон Зеленського ухвалювали без фінансово-економічного обгрунтування. І навіть після того, як Мінфін вказав на це грубе порушення вимог Бюджетного кодексу України, в ОП відмовилися підготувати таке обгрунтування

Також нагадаємо, що плану приватизації об'єктів ДП "Укрспирт", попри обіцянку МЕРТ розробити його до 1 грудня, на разі немає.

Довідка: Юлія Ковалів – Голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України, заступник голови ОП з 20 вересня 2019 року. Раніше працювала заступником міністра Мінекономрозвитку Абромавічуса, указом президента Порошенка була призначена на в.о. голови НКРЕКП, а у 2016 році Гройсман називав Ковалів кандидатом на пост міністра у складі “нового” КМУ. Першу свою високу посаду заступниця голови ОП отримала ще за влади Януковича — в Координаційній раді з втіленняреформ, яку створили при Адміністрації Президента-утікача. Під дію закону “Про люстрацію”, Ковалів так і не потрапила. 

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