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У Зеленского не знают, как реализовать его же спиртовую реформу

У Зеленского не знают, как реализовать его же спиртовую реформу

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Офис Президента Украины отказался предоставить информацию об этапах и проблемных аспектах реализации "спиртового" закона, который инициировал и подписал Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Речь идет о ЗУ (регистрационный номер законопроекта №2300), предусматривающем демонополизацию и приватизацию ГП "Укрспирт".

После принятия документа Радой, ни понимания, как инициатива должна заработать на практике нет, ни у народных депутатов, ни у представителей самой спиртовой отрасли.

Нормы закона не содержат конкретики по условиям лицензирования будущих частных производителей спирта, предусмотренное разрешение на импорт иностранного спирта предрекает полное обесценивание отечественного производства. Выборочный подход к выдаче разрешений импортировать спирт грозит появлением новых коррупционных схем, а предусмотренный полуторагодичный мораторий на строительство новых заводов уже публично игнорируется представителями водочных компаний.

Поскольку автором "спиртового" закона выступает ОП, а целесообразность его принятия обосновывала заместитель главы ОП Юлия Ковалив. К ней, как к автору и лоббисту инициативы, УНН обратился за разъяснениями относительно выше обозначенных проблем.

Редакция рассчитывала получить конкретное видение Офиса Зеленского, прогнозирования рисков и предложения по их нивелированию в конктексте реализации закона. Но получила отписку от Департамента доступа к публичной информации ОП.

Из содержания ответа следует, что Ковалив даже не пыталась обработать поставленные вопросы.

(Закон "О доступе к публичной информации, - ред.) не обязывает "распорядителя информации создавать новый вид информации, путем обобщения данных, аналитической обработки, предоставления правовых разъяснений, ведения статистики и т.д.", отметили в ОП.

Напомним, "спиртовой" закон Зеленского принимали без финансово-экономического обоснования. И даже после того, как Минфин указал на это грубое нарушение требований Бюджетного кодекса Украины, в ОП отказались подготовить такое обоснование.

Также напомним, что плана приватизации объектов ГП "Укрспирт", несмотря на обещание МЭРТ разработать его до 1 декабря, на данный момент нет.

Справка: Юлия Ковалив - глава Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель главы ОП с 20 сентября 2019 года. Ранее работала заместителем министра Минэкономразвития Абромавичуса, указом президента Порошенко была назначена на и.о. председателя НКРЕКП, а в 2016 году Гройсман называл Ковалив кандидатом на пост министра в составе "нового" КМУ. Первую свою высокую должность заместитель председателя ОП получила еще при власти Януковича - в Координационном совете по реализации реформ, которую создали при Администрации Президента-беглеца. Под действие закона "О люстрации", Ковалив так и не попала.

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