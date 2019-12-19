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Попри обіцянки Милованова: конкурс на очільника "Укрспирту" не оголошують вже два місяці

Попри обіцянки Милованова: конкурс на очільника "Укрспирту" не оголошують вже два місяці

Київ • УНН

 • 9930 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на сьогодні, 19 грудня, конкурс на посаду керівника державного підприємства “Укрспирт” так і не стартував, передає УНН.

Наказ про нібито старт конкурсу міністр економіки, торгівлі та промисловості України Тимофій Милованов виклав на своїй сторінці у соцмережі Facebook ще 1 листопада. Проте, за кілька тижнів, а саме 3 грудня, виявилося, що конкурс так і не стартував. Питання міністр пообіцяв ЗМІ вирішити буквально за два-три дні.

Втім, Милованов свою обіцянку не стримав. Й досі конкурс не оголошено. На сайті МЕРТ жодного повідомлення з цього приводу немає, як і на сторінці самого Милованова у соціальних мережах, написання якого він раніше анонсував журналістам.

Попри відсутність даних про початок конкурсного відбору, чинний в. о. керівника ДП “Укрспирт” Сергій Блескун вже заявив, що братиме у ньому участь.

Останнього призначили проти волі колективу, а також називають другом міністра Милованова.

Нагадаємо, що трудовий колектив “Укрспирту” підозрює Блескуна у конфлікті інтересів, оскільки раніше він працював на російську компанію, а ще раніше займав керівні посади у великій алкогольній компанії — Nemiroff.

Більше того, Блескун у 2016 році вже керував ДП “Укрспирт”, проте не дуже вдало. Після його каденції аудитори встановили факти нецільового використання державних коштів.

Довідка: Сергій Блескун протягом 2001-2006 років жив і працював у Москві (РФ). Був директором з роботи з клієнтами ВАТ “Лебедянський” (соки ТМ “Я”, “Тонус”, “Фруктовий сад”, “Фрустайл” і “ФрутоНяня”). Протягом 2006-2008 років був директором концерну “Оверлайт” (ТМ “Мягков”, “Штурман”, “Одеса”, L’Odessika), власником якого був Борис Кауфман — він же був бенефіціаром “Платинум банк”, в який Блескун у час свого керівництва у ДП “Укрспирт” направив кошти. Протягом 2008-2015 рр. Блескун був комерційним директором компанії Nemiroff, звідки і потрапив вперше у ДП “Укрспирт”.

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