Проти волі колективу, Блескун планує йти на конкурс керівника ДП "Укрспирт"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив про наміри брати участь у конкурсі на посаду керівника держпідприємства. Про це він сказав в інтерв'ю "Главкому", передає УНН.
“Думаю, після того, що ми зробили за цей місяць (передусім, ухвалено закон 2300, проведений технічний та фінансовий аудит всіх потужностей, невдовзі покажемо фінансові результати роботи за місяць), скоріше за все, я братиму участь у конкурсі", - повідомив Блескун.
Зауважимо, що законопроект №2300 ухвалювали депутати, а профспілка ДП “Укрспирт” взагалі жодним чином не була долучена до цього процесу.
Аудит же “Укрспирту“ проводили не спеціалізовані компанії, а представники великих горілчаних компаній. В одній з яких (“Nemiroff”), до речі, Блескун донедавна працював.
В цілому, саме горілчаних гігантів, на кшталт “Nemiroff” чи “Global Spirits”, експерти в один голос називають головними лобістами та вигодонабувачами так званої "спиртової" реформи, що і передбачена ухваленим законопроектом №2300.
Нагадаємо, 23 жовтня міністр економрозвитку Тимофій Милованов звільнив попереднього т.в.о. директора “Укрспирту” Юрія Лучечка. А виконувачем обов’язків призначив Сергія Блескун.
За даними ЗМІ, Милованова та Блескуна пов'язують досить дружні стосунки.
Блескун у 2016 році вже керував ДП “Укрспирт”, проте не дуже вдало. Після його каденції аудитори встановили факти нецільового використання державних коштів.
Проти призначення Блескуна в “Укрспирт” активно виступив колектив підприємства. Профспілка ДП підозрює новоспеченого керівника в конфлікті інтересів, оскільки раніше Блескун працював на російську компанію, а ще раніше займав керівні посади у великій алкогольній компанії — Nemiroff.
Довідка. Сергій Блескун протягом 2001-2006 років жив і працював у Москві (РФ). Був директором з роботи з клієнтами ВАТ "Лебедянський" (соки ТМ "Я", "Тонус", "Фруктовий сад", "Фрустайл" і "ФрутоНяня"). Протягом 2006-2008 років був директором концерну "Оверлайт" (ТМ "Мягков", "Штурман", "Одеса", L'Odessika), власником якого був Борис Кауфман - він же був бенефіціаром "Платинум банк", в який Блескун у час свого керівництва у ДП "Укрспирт" направив кошти. Протягом 2008-2015 рр. Блескун був комерційним директором компанії Nemiroff, звідки і потрапив вперше у ДП "Укрспирт".