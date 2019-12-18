Против воли коллектива, Блескун планирует идти на конкурс руководителя ГП "Укрспирт"

"Думаю, после того, что мы сделали за этот месяц (прежде всего, принят закон 2300, проведен технический и финансовый аудит всех мощностей, вскоре покажем финансовые результаты работы за месяц), скорее всего, я буду участвовать в конкурсе", - сообщил Блескун.

Отметим, что законопроект №2300 принимали депутаты, а профсоюз ГП "Укрспирт" вообще никоим образом не был приобщен к этому процессу.

Аудит же "Укрспирта" проводили не специализированные компании, а представители крупных водочных компаний. В одной из которых ("Nemiroff"), кстати, Блескун до недавнего времени работал.

В целом, именно водочных гигантов, вроде "Nemiroff" или "Global Spirits", эксперты в один голос называют главными лоббистами и выгодоприобретателями так называемой "спиртовой" реформы, что и предусмотрена принятым законопроектом №2300.

Напомним, 23 октября министр экономразвития Тимофей Милованов уволил предыдущего и.о. директора "Укрспирта" Юрия Лучечко. А исполняющим обязанности назначил Сергея Блескуна.

По данным СМИ, Милованова и Блескуна связывают достаточно дружеские отношения.

Блескун в 2016 году уже руководил ГП "Укрспирт", однако не очень удачно. После его каденции аудиторы установили факты нецелевого использования государственных средств.

Против назначения Блескуна в "Укрспирт" активно выступил коллектив предприятия. Профсоюз ГП подозревает новоиспеченного руководителя в конфликте интересов, поскольку ранее Блескун работал на российскую компанию, а еще раньше занимал руководящие должности в большой алкогольной компании - Nemiroff.

Справка. Сергей Блескун в течение 2001-2006 годов жил и работал в Москве (РФ). Был директором по работе с клиентами ОАО "Лебедянский" (соки ТМ "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Фрустайл" и "ФрутоНяня"). В течение 2006-2008 годов был директором концерна "Оверлайт" (ТМ "Мягков", "Штурман", "Одесса", L'Odessika), владельцем которого был Борис Кауфман - он же был бенефициаром "Платинум банк", в который Блескун во время своего руководства в ГП "Укрспирт" направил средства. В течение 2008-2015 гг. Блескун был коммерческим директором компании Nemiroff, откуда и попал впервые в ГП "Укрспирт".