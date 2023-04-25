Спецпосланець Нідерландів пішов у відставку через висловлювання стосовно українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Призначений менше місяця тому спецпосланцем від Нідерландів з питань відновлення України дипломат Рон ван Дартел звільнився з посади після своїх заяв про українців і росію. Про це заявив уряд в Амстердамі, пише УНН.
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Наприкінці березня Рон ван Дартел був призначений спеціальним представником з питань України для налагодження зв’язків між бізнесом та різними інституціями щодо реконструкції та відновлення України.
Громадськість обурила позиція дипломата. Як повідомляє телерадіокомпанія NOS, у книзі Герарда Ділессена «Якщо знизити планку, то вище не підскочиш» ван Дартел, зокрема, сказав: «Українці – це теж росіяни. Ми не повинні забувати про це. Така реальність».
Також він виразився, що «підтримка президента рф володимира путіна більша, ніж люди думають».
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«(Ван Дартел) усвідомив, що він більше не може заслуговувати на довіру у зв’язку зі зробленими заявами, і тому вирішив негайно залишити свою посаду», – заявило міністерство закордонних справ Нідерландів.
Міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Лізьє Шрайнемахер «поважає це рішення і схвалила його відставку», йдеться у заяві відомства.
Раніше Рон ван Дартел був послом у росії, Сербії, Польщі, а також представляв Нідерланди в ОБСЄ.
Додамо
Нідерланди готові організувати спеціальний трибунал для суду над винними у війні росії проти України. Якщо буде потреба в такому «трибуналі з питань агресії», його можна створити у Гаазі, сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
У Гаазі вже розташований Міжнародний кримінальний суд, який має діяти проти воєнних злочинів, злочинів проти людства, геноциду та агресії проти іншої країни. Міністр підкреслює, що створення потребує «широкої міжнародної політичної підтримки» та «фінансової підтримки», і що трибунал не повинен втручатися в роботу МКС.
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