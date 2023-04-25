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Спецпосланник Нидерландов ушел в отставку из-за высказываний в отношении украинцев

Киев • УНН

 • 545460 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Назначенный менее месяца назад спецпосланником от Нидерландов по вопросам восстановления Украины дипломат Рон ван Дартел уволился с должности после своих заявлений об украинцах и россии. Об этом заявило правительство в Амстердаме, пишет УНН.

Детали

В конце марта Рон ван Дартел был назначен специальным представителем по вопросам Украины для налаживания связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины.

Общественность возмутила позиция дипломата. Как сообщает телерадиокомпания NOS, в книге Герарда Дилессена «Если снизить планку, то выше не подскочишь» ван Дартел, в частности, сказал: «Украинцы – это тоже русские. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность».

Также он выразился, что «поддержка президента рф владимира путина больше, чем люди думают».

Цитата

«(Ван Дартел) осознал, что он больше не может заслуживать доверия в связи со сделанными заявлениями, и поэтому решил немедленно покинуть свою должность», – заявило министерство иностранных дел Нидерландов.

Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лизье Шрайнемахер «уважает это решение и одобрила его отставку», говорится в заявлении ведомства.

Ранее Рон ван Дартел был послом в россии, Сербии, Польше, а также представлял Нидерланды в ОБСЕ.

Добавим

Нидерланды готовы организовать специальный трибунал для суда над виновными в войне россии против Украины. Если будет потребность в таком «трибунале по вопросам агрессии», его можно создать в Гааге, сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

В Гааге уже расположен Международный уголовный суд, который должен действовать против военных преступлений, преступлений против человечества, геноцида и агрессии против другой страны. Министр подчеркивает, что создание требует «широкой международной политической поддержки» и «финансовой поддержки», и что трибунал не должен вмешиваться в работу МУС.

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