Спецпосланник Нидерландов ушел в отставку из-за высказываний в отношении украинцев

Детали

В конце марта Рон ван Дартел был назначен специальным представителем по вопросам Украины для налаживания связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины.

Общественность возмутила позиция дипломата. Как сообщает телерадиокомпания NOS, в книге Герарда Дилессена «Если снизить планку, то выше не подскочишь» ван Дартел, в частности, сказал: «Украинцы – это тоже русские. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность».

Также он выразился, что «поддержка президента рф владимира путина больше, чем люди думают».

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«(Ван Дартел) осознал, что он больше не может заслуживать доверия в связи со сделанными заявлениями, и поэтому решил немедленно покинуть свою должность», – заявило министерство иностранных дел Нидерландов.

Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лизье Шрайнемахер «уважает это решение и одобрила его отставку», говорится в заявлении ведомства.

Ранее Рон ван Дартел был послом в россии, Сербии, Польше, а также представлял Нидерланды в ОБСЕ.

Добавим

Нидерланды готовы организовать специальный трибунал для суда над виновными в войне россии против Украины. Если будет потребность в таком «трибунале по вопросам агрессии», его можно создать в Гааге, сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

В Гааге уже расположен Международный уголовный суд, который должен действовать против военных преступлений, преступлений против человечества, геноцида и агрессии против другой страны. Министр подчеркивает, что создание требует «широкой международной политической поддержки» и «финансовой поддержки», и что трибунал не должен вмешиваться в работу МУС.

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