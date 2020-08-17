Спалах COVID-19 у Запорізькому медуніверситеті: інфіковано 42 іноземних студенти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Серед студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету виявлено 42 особи, хворих на COVID-19, із них 40 осіб мешкають у гуртожитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.
"За оперативними даними станом на 17 серпня серед студентів іноземного факультету ЗДМУ виявлено 42 особи хворих на COVID-19. Із них 40 осіб мешкають у гуртожитку ЗДМУ № 4, дві особи - мешканці гуртожитку ЗДМУ №1", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що усі захворілі госпіталізовані до закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя: 5 осіб - до КНП "Обласна клінічна лікарня" ЗОР, 25 осіб - до КНП "Міська лікарня № 7" ЗМР, 12 осіб - до КНП "Міська лікарня № 2" ЗМР. Стан захворілих легкого та середнього ступеню тяжкості.
Так, з метою профілактики виникнення нових випадків COVID-19, подальшого поширення захворювання та недопущення епідеміологічних ускладнень серед студентів та працівників в університеті проводиться наступний комплекс протиепідемічних заходів:
- в гуртожитках № 4 і № 1 введений комплекс обмежувальних протиепідемічних заходів терміном на 14 днів; визначено коло контактних осіб, які спілкувалися з хворими за місцем проживання протягом останніх 14 днів до виявлення захворювання. Контактні знаходяться на самоізоляції в гуртожитку № 4 та ізоляторі гуртожитку № 1, де їх щоденно оглядає лікар-терапевт. Продовжується тестування контактних осіб методом ПЛР.
- 13 і 14 серпня проведена заключна дезінфекція кімнат, де перебували хворі, коридору, кухень і санітарних кімнат.
Зазначається, що на 17 серпня запланована дезінфекція кімнат, де перебували хворі, коридору, кухень і санітарних кімнат 4-го поверху гуртожитку №4 і блоку №71 гуртожитку №1. Протиепідемічні заходи продовжуються.
Нагадаємо, що у Запорізькому медуніверситеті стався спалах COVID-19.