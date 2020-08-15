У Запорізькому медуніверситеті стався спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Запорізькому державному медичному університеті виявили випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.
“Зареєстрована групова захворюваність на коронавірусну інфекцію серед студентів Запорізького медичного університету. На даний час проводиться епідрозслідування”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у виявленому вогнищі в повному обсязі здійснюються дезінфекційні та необхідні протиепідемічні заходи, що дозволяє попередити стрімке розповсюдження захворювання та спалахи COVID-19 як на об’єктах, так в цілому на території області.
Зазначається, що за останню добу в області зареєстровано 22 нових випадки захворювання на COVID-19 (Запоріжжя — 17, Мелітополь — 4, Оріхівський р-н — 1). Летальних випадків не зареєстровано. Одужалих за добу немає.
“Усього станом на 9:00 15 серпня в області зареєстровано 1060 лабораторно підтверджених випадкыв, у тому числі 90 — серед дітей та 140 — серед медичних працівників”, — повідомили у лабцентрі.
Нагадаємо, що в Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 1847.