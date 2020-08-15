В Запорожском медуниверситете произошла вспышка COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Запорожском государственном медицинском университете обнаружили случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.
"Зарегистрирована групповая заболеваемость коронавирусной инфекцией среди студентов Запорожского медицинского университета. В настоящее время проводится эпидрасследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обнаруженном очаге в полном объеме осуществляются дезинфекционные и необходимые противоэпидемические мероприятия, что позволяет предупредить стремительное распространение заболевания и вспышки COVID-19 как на объектах, так в целом на территории области.
Отмечается, что за последние сутки в области зарегистрировано 22 новых случая заболевания COVID-19 (Запорожье - 17 Мелитополь - 4, Ореховский р-н - 1). Летальных исходов не зарегистрировано. Выздоровевших за сутки нет.
"Всего по состоянию на 9:00 15 августа в области зарегистрировано 1060 лабораторно подтвержденных случаев, в том числе 90 - среди детей и 140 - среди медицинских работников", - сообщили в лабцентре.
Напомним, что в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1847.