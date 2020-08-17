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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 107391 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127389 просмотра

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Вспышка COVID-19 в Запорожском медуниверситете: инфицировано 42 иностранных студента

Вспышка COVID-19 в Запорожском медуниверситете: инфицировано 42 иностранных студента

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Среди студентов иностранного факультета Запорожского государственного медицинского университета обнаружено 42 человека, больных COVID-19, из них 40 человек проживают в общежитии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.

"По оперативным данным на 17 августа среди студентов иностранного факультета ЗГМУ выявлено 42 человека больных COVID-19. Из них 40 человек проживают в общежитии ЗГМУ № 4, два человека - жители общежития ЗГМУ №1", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все заболевшие госпитализированы в учреждения здравоохранения г. Запорожье: 5 человек - в КНП "Областная клиническая больница" СОЖ, 25 человек - в КНП "Городская больница № 7" ОМС, 12 человек - в КНП "Городская больница № 2" ОМС. Состояние заболевших легкой и средней степени тяжести.

Так, с целью профилактики возникновения новых случаев COVID-19 дальнейшего распространения заболевания и недопущения эпидемиологических осложнений среди студентов и работников в университете проводится следующий комплекс противоэпидемических мероприятий:

- в общежитиях № 4 и № 1 введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий сроком на 14 дней; определен круг контактных лиц, общавшихся с больными по месту жительства в течение последних 14 дней до выявления заболевания. Контактные находятся на самоизоляции в общежитии № 4 и изоляторе общежития № 1, где их ежедневно осматривает врач-терапевт. Продолжается тестирование контактных лиц методом ПЦР.

- 13 и 14 августа проведена заключительная дезинфекция комнат, где находились больные, коридора, кухонь и санитарных комнат.

Отмечается, что на 17 августа запланирована дезинфекция комнат, где находились больные, коридора, кухонь и санитарных комнат 4-го этажа общежития №4 и блока №71 общежития №1. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, что в Запорожском медуниверситете произошла вспышка COVID-19.

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