Спалах COVID-19 у Подільську: зафіксовано 25 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Одещині у місті Подільську зафіксовано 25 нових випадків захворювання на COVID-19, всього у місті 123 лабораторно підтверджених випадків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"З ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" надійшли результати масових тестувань, які ми провели у Подільську, щоб зрозуміти причини та розірвати ланцюг нових заражень. Серед 336 проведених тестів — 25 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - пише він.
Так, за даними експертів медицини катастроф, яких було відряджено до міста, такий спалах стався через відсутність якісного обліку інфікованих та контактних осіб, незадовільну роботу сортувального майданчика та неконтрольоване потрапляння пацієнтів з COVID-19 до лікарень.
"Разом із несерйозним ставленням багатьох мешканців міста до обмежень, це призвело до 123 підтверджених випадків захворювання. За таких умов, говорити про пом’якшення карантину — зарано", - додає він.
Зазначається, що всі медичні працівники Подільська протестовані на коронавірус. Міська лікарня продовжує приймати пацієнтів із підозрою на COVID-19, районна лікарня — соматичних та ургентних хворих.
Куций відзначає, що в Одеській області маємо 329 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужало 20 осіб.
Як повідомлялося раніше в УНН, через недотримання місцевою владою карантинних рекомендацій, у Подільську на Одещині виник спалах коронавірусу. Станом на 26 квітня майже половина хворих у місті були медиками.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 – летальні.