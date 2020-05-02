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Вспышка COVID-19 в Подольске: зафиксировано 25 новых случаев

Киев • УНН

 • 20413 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одесской области в городе Подольске зафиксировано 25 новых случаев заболевания на COVID-19, всего в городе 123 лабораторно подтвержденных случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

Вспышка COVID-19 в Подольске: зафиксировано 25 новых случаев

"Из ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины "поступили результаты массовых тестирований, которые мы провели в Подольске, чтобы понять причины и разорвать цепь новых заражений. Среди 336 проведенных тестов - 25 новых подтвержденных случаев заболевания на коронавирус", - пишет он.

Так, по данным экспертов медицины катастроф, которые были отправлены в город, такая вспышка произошла из-за отсутствия качественного учета инфицированных и контактных лиц, неудовлетворительную работу сортировочного площадки и неконтролируемое попадание пациентов с COVID-19 в больницы.

"Вместе с несерьезным отношением многих жителей города к ограничениям, это привело к 123 подтвержденных случаев заболевания. При таких условиях, говорить о смягчении карантина - рано", - добавляет он.

Отмечается, что все медицинские работники Подольска протестированы на коронавирус. Городская больница продолжает принимать пациентов с подозрением на COVID-19, районная больница - соматических и ургентных больных.

Куцый отмечает, что в Одесской области есть 329 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Выздоровели 20 человек.

Как сообщалось ранее в УНН, из-за несоблюдения местными властями карантинных рекомендаций, в Подольске Одесской области возникла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 апреля почти половина больных в городе были медиками.

Напомним, по состоянию на это утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.

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