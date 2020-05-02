Вспышка COVID-19 в Подольске: зафиксировано 25 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одесской области в городе Подольске зафиксировано 25 новых случаев заболевания на COVID-19, всего в городе 123 лабораторно подтвержденных случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Из ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины "поступили результаты массовых тестирований, которые мы провели в Подольске, чтобы понять причины и разорвать цепь новых заражений. Среди 336 проведенных тестов - 25 новых подтвержденных случаев заболевания на коронавирус", - пишет он.
Так, по данным экспертов медицины катастроф, которые были отправлены в город, такая вспышка произошла из-за отсутствия качественного учета инфицированных и контактных лиц, неудовлетворительную работу сортировочного площадки и неконтролируемое попадание пациентов с COVID-19 в больницы.
"Вместе с несерьезным отношением многих жителей города к ограничениям, это привело к 123 подтвержденных случаев заболевания. При таких условиях, говорить о смягчении карантина - рано", - добавляет он.
Отмечается, что все медицинские работники Подольска протестированы на коронавирус. Городская больница продолжает принимать пациентов с подозрением на COVID-19, районная больница - соматических и ургентных больных.
Куцый отмечает, что в Одесской области есть 329 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Выздоровели 20 человек.
Как сообщалось ранее в УНН, из-за несоблюдения местными властями карантинных рекомендаций, в Подольске Одесской области возникла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 апреля почти половина больных в городе были медиками.
Напомним, по состоянию на это утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.