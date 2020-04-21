Спалах коронавірусу у Подільську: місцева влада не дотримувалась карантинних рекомендацій

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Місцева влада міста Подільськ Одеської області не прислухалась до карантинних рекомендацій, що і було однією з причин спалаху коронавірусної хвороби. Про це заявив сьогодні під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.