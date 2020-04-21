Спалах коронавірусу у Подільську: місцева влада не дотримувалась карантинних рекомендацій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Місцева влада міста Подільськ Одеської області не прислухалась до карантинних рекомендацій, що і було однією з причин спалаху коронавірусної хвороби. Про це заявив сьогодні під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Комісія з надзвичайних ситуацій тиждень тому рекомендувала районній адміністрації і мерії міста Подільськ закрити ринки, обмежити масові зібрання людей і додатково провести санітарні заходи. За реалізацію поставленого комісією завдання несе відповідальність місцева влада. Ми всі бачили, що минулий тиждень у місті, як і раніше - працювали ринки, працювала велика кількість магазинів і санітарні заходи не проводилися належним чином", - сказав голова ОДА.
На запитання журналістів про те, чи понесуть представники місцевої влади покарання за недотримання рекомендацій, Куций заявив, що це є компетенцією правоохоронців.
"Всі випадки щодо рекомендацій та приписів щодо проходження карантинних обмежень і заходів будуть розглядатися правоохоронними органами в разі недотримання рекомендацій", - додав він.
Відзначимо, що за словами Куцого, у місті, станом на сьогодні, коронавірусною хворобою захворіло 37 осіб, або 25% від загальної кількості хворих в області. Серед підтверджених випадків - вісім медиків.
Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що Подільська міська лікарня в Одеській області закривається на двотижневий карантин у зв'язку з великою кількістю випадків COVID-19 серед медпрацівників.