Больницу в Одесской области закрыли на карантин из-за больных COVID-19 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. Подольская городская больница в Одесской области закрывается на двухнедельный карантин в связи с большим количеством случаев COVID-19 среди медработников. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
Куцый сообщил, что ввиду того, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе.
"Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию", - написал Куцый.
Также чиновник напомнил, что в Одесской области зафиксировано 146 случаев заболевания коронавирусом.
"Из них в Одессе - 43 случая. В Подольске - 37 случаев", - добавил он.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9 часов 21 апреле зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.