Лікарню на Одещині закрили на карантин через хворих на COVID-19 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. Подільська міська лікарня в Одеській області зачиняється на двотижневий карантин у зв’язку з великою кількістю випадків COVID-19 серед медпрацівників. Про це у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
Куций повідомив, що з огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було ухвалене рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі.
"Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування. Головне управління ДСНС України в Одеській області проведе у всіх приміщеннях повну дезінфекцію", - написав Куций.
Також посадовець нагадав, що в Одеській області зафіксовано 146 випадків захворювання на коронавірус.
"З них в Одесі — 43 випадки. У Подільську — 37 випадків", - додав він.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.