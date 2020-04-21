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Вспышка коронавируса в Подольске: местные власти не придерживалась карантинных рекомендаций

Вспышка коронавируса в Подольске: местные власти не придерживалась карантинных рекомендаций

Киев  •  УНН

 • 14948 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Местные власти города Подольск Одесской области не прислушались к карантинным рекомендациям, и это было одной из причин вспышки коронавирусной болезни. Об этом заявил сегодня во время брифинга глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям неделю назад рекомендовала районной администрации и мэрии города Подольск закрыть рынки, ограничить массовые собрания людей и дополнительно провести санитарные мероприятия. За реализацию поставленной комиссией задачи несет ответственность местная власть. Мы все видели, что на прошедшей неделе в городе по-прежнему - работали рынки, работало большое количество магазинов и санитарные мероприятия не проводились должным образом", - сказал глава ОГА.

На вопрос журналистов о том, понесут ли представители местной власти наказание за несоблюдение рекомендаций, Куцый заявил, что это является компетенцией правоохранительных органов.

"Все случаи относительно рекомендаций и предписаний о прохождении карантина и мероприятий будут рассматриваться правоохранительными органами в случае несоблюдения рекомендаций", - добавил он.

Отметим, что по словам Куцого, в городе, на сегодня, коронавирусной болезнью заболело 37 человек, или 25% от общего количества больных в области. Среди подтвержденных случаев - восемь медиков.

Как сообщалось в УНН, ранее стало известно, что Подольская городская больница в Одесской области закрывается на двухнедельный карантин в связи с большим количеством случаев COVID-19 среди медработников.

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