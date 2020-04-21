Вспышка коронавируса в Подольске: местные власти не придерживалась карантинных рекомендаций

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Местные власти города Подольск Одесской области не прислушались к карантинным рекомендациям, и это было одной из причин вспышки коронавирусной болезни. Об этом заявил сегодня во время брифинга глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.