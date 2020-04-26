У місті на Одещині введені нові протиепідемічні заходи: коронавірусом інфіковані майже 90 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В місті Подільську, що на Одещині, де нещодавно відбувся спалах коронавірусної інфекції оголосили нові протиепідемічні заходи. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций, передає УНН.
“Епідемічна ситуація в Подільську відсьогодні буде відстежуватися в режимі 24/7. Спеціальна комісія буде цілодобово доповідати про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медзакладів, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом”, — написав Куций.
За його словами, він відрядив для контролю за ситуацією до міста експертів медицини катастроф.
“Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат — 88 хворих у місті, майже половина — медпрацівники”, — написав він. Куций раніше повідомляв про 32 позитивні результати тестів медпрацівників місцевої районної лікарні.
За його словами, “представники Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС та інших служб посилять контроль за дотриманням карантину в районі”.
“Кожен випадок бездіяльності буде розглядатися згідно з українським законодавством, а причетні — притягуватися до відповідальності”, — пригрозив очільник ОДА.
Раніше УНН писав, що спалах коронавірусу у Подільську відбувся через те, що місцева влада не прислухалась до карантинних рекомендацій.