У Подільську кількість хворих на COVID-19 перевищила кількість в Одесі, за добу зафіксовано 32 інфікованих медики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Подільську Одеської області кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила кількість випадків в Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає УНН.
“Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Подільську перевищила кількість у Одесі”, — написав Куций.
Пізніше він розповів на своїй сторінці, що нещодавно прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільську.
“Як ви знаєте, через епідемічну ситуацію в місті було вирішено посилити карантинні обмеження та протестувати ПЛР-методом всіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізи — медпрацівники Подільської районної лікарні”, — написав Куций.
“За даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини. Летальний випадок стався тиждень тому”, — розповів він.
Так, станом на 19:30 в місті Подільськ зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Наразі в ОДА очікують остаточних результатів ПЛР-тестувань медпрацівників міської лікарні.
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“Через ситуацію, що склалася у місті, я екстрено збираю комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть прийняті невідкладні заходи”, — повідомив голова Одеської ОДА.
Загалом на Одещині лабораторно підтверджено 219 випадків захворювання на коронавірус.
Раніше УНН писав, що спалах коронавірусу у Подільську відбувся через те, що місцева влада не прислухалась до карантинних рекомендацій.