В Одесі зафіксували спалах COVID-19 у будинку для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Одесі зафіксували спалах коронавірусного захворювання COVID-19 у будинку літніх людей. Про це під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає кореспондент УНН.
“Епідситуація ускладнюються реєстрацією сімейних вогнищ та вогнищ у лікувально-профілактичних закладах та закладах закритого типу. Так, зареєстровано в будинку для осіб похилого віку міста Одеси 5 осіб, у тому числі три медпрацівники”, — сказав Гончаров.
З його слів, перший випадок захворювання в закладі зареєстровано 17 квітня. Проведене обстеження всіх контактів, серед яких ще у чотирьох осіб підтверджено коронавірусну інфекцію.
“Заносу інфекції у заклад сприяло недотримання персоналом карантинних заходів”, — додав лікар.
Нагадаємо, раніше сьогодні очільник Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що після спалаху коронавірусної хвороби у міській лікарні міста Подільськ на Одещині у медпрацівників та пацієнтів лікарні зробили забори біологічного матеріалу для ПЛР-тестування. За його результатами коронавірус було виявлено у 29 випадках.