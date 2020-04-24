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В Одесі зафіксували спалах COVID-19 у будинку для літніх людей

В Одесі зафіксували спалах COVID-19 у будинку для літніх людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Одесі зафіксували спалах коронавірусного захворювання COVID-19 у будинку літніх людей. Про це під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає кореспондент УНН.

“Епідситуація ускладнюються реєстрацією сімейних вогнищ та вогнищ у лікувально-профілактичних закладах та закладах закритого типу. Так, зареєстровано в будинку для осіб похилого віку міста Одеси 5 осіб, у тому числі три медпрацівники”, — сказав Гончаров.

З його слів, перший випадок захворювання в закладі зареєстровано 17 квітня. Проведене обстеження всіх контактів, серед яких ще у чотирьох осіб підтверджено коронавірусну інфекцію.

“Заносу інфекції у заклад сприяло недотримання персоналом карантинних заходів”, — додав лікар.

Нагадаємо, раніше сьогодні очільник Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що після спалаху коронавірусної хвороби у міській лікарні міста Подільськ на Одещині у медпрацівників та пацієнтів лікарні зробили забори біологічного матеріалу для ПЛР-тестування. За його результатами коронавірус було виявлено у 29 випадках.

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