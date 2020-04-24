В Одессе зафиксировали вспышку COVID-19 в доме престарелых
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Одессе зафиксировали вспышку коронавирусного заболевания COVID-19 в доме престарелых. Об этом во время брифинга рассказал главный государственный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает корреспондент УНН.
"Эпидситуация усложняются регистрацией семейных очагов и очагов в лечебно-профилактических учреждениях и заведениях закрытого типа. Так, зарегистрировано в доме престарелых города Одессы 5 человек, в том числе три медработника", - сказал Гончаров.
По его словам, первый случай заболевания в заведении зарегистрировано 17 апреля. Проведено обследование всех контактов, среди которых еще у четырех человек подтверждено коронавирусную инфекцию.
"Занос инфекции в учреждение способствовало несоблюдение персоналом карантинных мероприятий", - добавил врач.
Напомним, ранее сегодня глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что после вспышки коронавирусной болезни в городской больнице города Подольск в Одесской области у медработников и пациентов больницы сделали заборы биологического материала для ПЦР-тестирования. По его результатам коронавирус было обнаружено в 29 случаях.