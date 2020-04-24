Спалах COVID-19 у лікарні на Одещині: серед пацієнтів та медиків 29 хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Після спалаху коронавірусної хвороби у міській лікарні міста Подільськ на Одещині у медпрацівників та пацієнтів лікарні зробили забори біологічного матеріалу для ПЛР-тестування. За його результатами коронавірус було виявлено у 29 випадках. Про це на брифінгу у п’ятницю заявив очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає кореспондент УНН.
“Щодо ситуації у місті Подільськ. З понеділка було прийнято рішення щодо закриття міської лікарні Подільська на двотижневий карантин. За весь період було здійснено 273 забори біологічного матеріалу на ПЛР-тестування. Це стосується як медичних працівників, так і осіб, які звернулись за допомогою в цю лікарню. Серед підтверджених на COVID-19 на сьогоднішній день 29 результатів безпосередньо з лікарні”, — сказав Куций.
Він повідомив також, що медпрацівникам цієї лікарні, старшим за 60 років, було запропоновано піти на двотижневу самоізоляцію після тестів ПЛР. Але ці лікарі відмовились та продовжують виконувати свої обов’язки та продовжують допомагати пацієнтам.
Всього, зі слів Куцого, у Подільську виявлено 46 випадків захворювання.
Як повідомляв УНН, цього тижня стало відомо, що Подільська міська лікарня в Одеській області закривається на двотижневий карантин у зв’язку з великою кількістю випадків COVID-19 серед медпрацівників.