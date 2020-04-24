Спалах COVID-19 у лікарні на Одещині: серед пацієнтів та медиків 29 хворих

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Після спалаху коронавірусної хвороби у міській лікарні міста Подільськ на Одещині у медпрацівників та пацієнтів лікарні зробили забори біологічного матеріалу для ПЛР-тестування. За його результатами коронавірус було виявлено у 29 випадках. Про це на брифінгу у п’ятницю заявив очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає кореспондент УНН.