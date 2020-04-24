Вспышка COVID-19 в больнице в Одесской области: среди пациентов и медиков 29 больных

КИЕВ. 24 апреля. УНН. После вспышки коронавирусной болезни в городской больнице города Подольск в Одесской области у медработников и пациентов больницы сделали заборы биологического материала для ПЦР-тестирования. По его результатам коронавирус был обнаружен в 29 случаях. Об этом на брифинге в пятницу заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает корреспондент УНН.