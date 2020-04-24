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Вспышка COVID-19 в больнице в Одесской области: среди пациентов и медиков 29 больных

Вспышка COVID-19 в больнице в Одесской области: среди пациентов и медиков 29 больных

Киев  •  УНН

 • 27515 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. После вспышки коронавирусной болезни в городской больнице города Подольск в Одесской области у медработников и пациентов больницы сделали заборы биологического материала для ПЦР-тестирования. По его результатам коронавирус был обнаружен в 29 случаях. Об этом на брифинге в пятницу заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает корреспондент УНН.

"О ситуации в городе Подольск. С понедельника было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 заборы биологического материала на ПЦР-тестирования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу. Среди подтвержденных на COVID-19 на сегодняшний день 29 результатов непосредственно из больницы", - сказал Куцый.

Он сообщил также, что медработникам этой больницы, старше 60 лет, было предложено пойти на двухнедельную самоизоляцию после тестов ПЦР. Но эти врачи отказались и продолжают выполнять свои обязанности и продолжают помогать пациентам.

Всего, по словам Куцого, в Подольске выявлено 46 случаев заболевания.

Как сообщал УНН, на этой неделе стало известно, что Подольская городская больница в Одесской области закрывается на двухнедельный карантин в связи с большим количеством случаев COVID-19 среди медработников.

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