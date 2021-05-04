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SpaceX запустила нову партію інтернет-супутників Starlink

SpaceX запустила нову партію інтернет-супутників Starlink

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Американська компанія SpaceX здійснила у вівторок черговий запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink. Трансляція відбувалась на сайті компанії, передає УНН.

Черговий запуск

Старт з майданчика Космічного центру ім. Джона Кеннеді, який розташований на острові Меррітт в безпосередній близькості від мису Канаверал (штат Флорида), відбувся о 15:01 за часом Східного узбережжя США (22:01 за київським часом). Попередній запуск партії мікросупутників пройшов 29 квітня.

Деталі

Перший ступінь ракети-носія раніше використовувалася при восьми запусках. Співробітники SpaceX мають намір в черговий раз повернути цей елемент Falcon 9 на Землю. Очікується, що через кілька хвилин після старту щабель в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You ("Звичайно, я все ще люблю тебе") в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

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Довідково

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Реалізація проекту почалася в лютому 2018 року. Його мета - забезпечити доступ до високошвидкісного інтернету в будь-якій точці планети. Всього на першому етапі створення мережі планується запустити близько 12 тисяч супутників.

Уже зараз компанія запустила тестування інтернету серед звичайних користувачів. За обладнання для прийому і відправки сигналу потрібно заплатити 499 дол., щомісячна абонентська плата становить 99 дол.

Розробник обіцяє швидкість скачування від 50 до 150 Мб/с.

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