SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink

Очередной запуск

Старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в непосредственной близости от мыса Канаверал (штат Флорида), состоялся в 15:01 по времени Восточного побережья США (22:01 по киевскому времени). Предыдущий запуск партии микроспутников прошел 29 апреля.

Детали

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при восьми запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You (“Конечно, я все еще люблю тебя”) в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Справка

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала нужно заплатить 499 долл., Ежемесячная абонентская плата составляет 99 долл.

Разработчик обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб / с.

