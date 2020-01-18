SpaceX відклала випробування системи на Crew Dragon через погану погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Погана погода змусила SpaceX Ілона Маска відкласти до неділі випробування, під час якого компанія має випробувати критично важливу систему аварійного порятунку на космічному кораблі Crew Dragon. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення компанії у Twitter.
"Відхиляємося від запланованої сьогодні спроби випробування системи порятунку Crew Dragon в польоті через стійкі вітри і хвилювання в зоні повернення. Орієнтуємося на неділю, 19 січня, з шестигодинним тестовим вікном, що відкривається о 8:00 EST, о 13:00 UTC", - вказали у компанії.
Як зазначає Reuters, це випробування мало стати останнім для компанії перед польотом астронавтів NASA з території США.
Нагадаємо, SpaceX запустила ракету із супутником зв'язку.
Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2020