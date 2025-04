SpaceX відклала випробування системи на Crew Dragon через погану погоду

"Відхиляємося від запланованої сьогодні спроби випробування системи порятунку Crew Dragon в польоті через стійкі вітри і хвилювання в зоні повернення. Орієнтуємося на неділю, 19 січня, з шестигодинним тестовим вікном, що відкривається о 8:00 EST, о 13:00 UTC", - вказали у компанії.

Як зазначає Reuters, це випробування мало стати останнім для компанії перед польотом астронавтів NASA з території США.

Нагадаємо, SpaceX запустила ракету із супутником зв'язку.

Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC

