SpaceX отложила испытание системы на Crew Dragon из-за плохой погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Плохая погода заставила SpaceX Илона Маска отложить до воскресенья испытания, во время которого компания должна испытать критически важную систему аварийного спасения на космическом корабле Crew Dragon. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение компании в Twitter.
"Отклоняемся от запланированной сегодня попытки испытания системы спасения Crew Dragon в полете из-за устойчивого ветра и волнений в зоне возвращения. Ориентируемся на воскресенье, 19 января, с шестичасовым тестовым окном, которое открывается в 8:00 EST, в 13:00 UTC", - указали в компании.
Как отмечает Reuters, это испытание должно было стать последним для компании перед полетом астронавтов NASA с территории США.
Напомним, SpaceX запустила ракету со спутником связи.
Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2020