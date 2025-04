SpaceX отложила испытание системы на Crew Dragon из-за плохой погоды

"Отклоняемся от запланированной сегодня попытки испытания системы спасения Crew Dragon в полете из-за устойчивого ветра и волнений в зоне возвращения. Ориентируемся на воскресенье, 19 января, с шестичасовым тестовым окном, которое открывается в 8:00 EST, в 13:00 UTC", - указали в компании.

Как отмечает Reuters, это испытание должно было стать последним для компании перед полетом астронавтов NASA с территории США.

Напомним, SpaceX запустила ракету со спутником связи.

Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC

