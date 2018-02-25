Соцмережі у захваті від пригод молодшого сина Трюдо в Індії

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Правда життя полягає в тому, що у крутих батьків частіше за все є навіть крутіші діти. А отже, ні для кого не стане несподіванкою той факт, що найменший син Джастіна Трюдо, Адріен, доволі класний, відзначило видання The Independent.