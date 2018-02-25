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Соцмережі у захваті від пригод молодшого сина Трюдо в Індії

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Правда життя полягає в тому, що у крутих батьків частіше за все є навіть крутіші діти. А отже, ні для кого не стане несподіванкою той факт, що найменший син Джастіна Трюдо, Адріен, доволі класний, відзначило видання The Independent.

Вся сім'я Тррюдо нещодавно розпочала державний візит до Індії, і, хоча мережі мали б слідкувати за візитом канадського прем'єр-міністра, його трирічний син прикував всю увагу до себе.

Судячи з фото-звіту подорожі канадійців, Адріен доволі весело проводив час в Індії.

Він почав завойовувати серця майже відразу після приземлення, коли він виконував традиційне "намасте" вітання з членами його сім'ї.

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Потім він схопив букет квітів, майже такий же великий, як він сам.

Адріен не виглядав надто враженим одразу після зустрічі прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді. Проте він швидко звик до компанії високопосадовця.

Найцікавіше було малому в Тадж-Махалі.

Його тато навіть підкинув його вверх, Адріен міг краще розгледіти знамениту пам'ятку.

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