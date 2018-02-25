Соцсети в восторге от приключений младшего сына Трюдо в Индии

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Правда жизни заключается в том, что у крутых родителей, чаще всего, дети даже круче. А значит, ни для кого не станет неожиданностью тот факт, что младший сын Джастина Трюдо, Адриен, довольно классный, отметило издание The Independent.