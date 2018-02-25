Соцсети в восторге от приключений младшего сына Трюдо в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Правда жизни заключается в том, что у крутых родителей, чаще всего, дети даже круче. А значит, ни для кого не станет неожиданностью тот факт, что младший сын Джастина Трюдо, Адриен, довольно классный, отметило издание The Independent.
Вся семья Тррюдо недавно начала государственный визит в Индию, и, хотя сети должны были бы следить за визитом канадского премьер-министра, его трехлетний сын приковал все внимание к себе.
Судя по фото-отчету путешествия канадцев, Адриен довольно весело проводил время в Индии.
Он начал завоевывать сердца почти сразу после приземления, когда он выполнял традиционное "намасте" с членами его семьи.
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Затем он схватил букет цветов, почти такой же большой, как он сам.
Адриен не выглядел слишком потрясенным сразу после встречи премьер-министром Индии Нарендра Моди. Однако он быстро привык к компании чиновника.
Наиболее интересно малышу было в Тадж-Махале.
Его отец даже подбросил его вверх, чтобы Адриен мог лучше разглядеть знаменитую достопримечательность.