Соцмережа X запускає відеозастосунок для смарт-телевізорів: нові можливості для контенту та прямих трансляцій
Київ • УНН
Соцмережа X анонсувала запуск відеозастосунку для смарт-телевізорів. Це дозволить переглядати відео та створювати прямі трансляції, перетворюючи X на відеоорієнтовану платформу.
Соцмережа X анонсувала запуск свого нового відеозастосунку для смарт-телевізорів, який дозволяє переглядати відео, завантажене на платформу, а також створювати власні прямі трансляції, передає УНН.
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"У поєднанні з нашою майбутньою вкладкою Video Tab, це означає великий крок вперед у перетворенні X на відеоорієнтовану платформу, відкриваючи нові можливості для творців контенту, рекламодавців та наших партнерів", — заявили розробники.
Відеоплатформу X було анонсовано ще наприкінці квітня, і тепер вона стала доступною у магазинах Android TV, LG, Amazon Fire TV та Google TV. Цей крок робить X конкурентоспроможною відеоплатформою, орієнтованою на споживачів смарт-телевізорів та надає більше інструментів для взаємодії з аудиторією.
Конкурент Х: соцмережа Bluesky стала загальнодоступною07.02.24, 04:34 • 34598 переглядiв