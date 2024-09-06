Соцсеть X запускает видеоприложение для смарт-телевизоров: новые возможности для контента и прямых трансляций

Соцсеть X анонсировала запуск своего нового видеоприложения для смарт-телевизоров, которое позволяет просматривать видео, загруженное на платформу, а также создавать собственные прямые трансляции, передает УНН.

Детали

«В сочетании с нашей будущей вкладкой Video Tab, это означает большой шаг вперед в превращении X в видеоориентированную платформу, открывая новые возможности для создателей контента, рекламодателей и наших партнеров», - заявили разработчики.

Видеоплатформа X была анонсирована еще в конце апреля, и теперь она стала доступной в магазинах Android TV, LG, Amazon Fire TV и Google TV. Этот шаг делает X конкурентоспособной видеоплатформой, ориентированной на потребителей смарт-телевизоров и предоставляет больше инструментов для взаимодействия с аудиторией.

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