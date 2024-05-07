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Сьогодні Всесвітній день обізнаності про ментальне здоров’я дітей: як зберегти його українським дітям в умовах війни

Сьогодні Всесвітній день обізнаності про ментальне здоров’я дітей: як зберегти його українським дітям в умовах війни

Київ • УНН

 • 26075 перегляди

Українські діти стикаються з проблемами психічного здоров'я через російське вторгнення, включаючи брак базових ресурсів, песимістичні емоції, розлуку з сім'єю та нормалізацію насильства, що вимагає від батьків підтримки, заохочення до відкритого спілкування, навчання стратегіям подолання труднощів.

Сьогодні, сьомого травня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня обізнаності про ментальне здоров’я дітей, пише УНН.

Подія була започаткована у США та Канаді і досить швидко стала актуальною у багатьох країнах світу.

Ментальне (психічне) здоров’я є важливою складовою загального здоров’я дітей і має складний інтерактивний взаємозв’язок з їхнім фізичним здоров’ям та здатністю досягати успіху в школі, на роботі та в суспільстві.

Як фізичне, так і психічне здоров’я впливає на те, як ми думаємо, відчуваємо та діємо всередині та зовні. Дуже важливо задовольняти потреби дітей і підлітків у сфері ментального здоров’я на ранніх етапах їхнього розвитку, щоб забезпечити їм продуктивне життя в дорослому віці.

Необхідність збереження ментального здоров’я українських дітей особливо актуалізувалася в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Психологи виділяють основні ментальні проблеми, з якими нині зіштовхуються українські діти:

– Нестача предметів першої необхідності основних ресурсів (належне житло, місця відпочинку, їжа та вода). Це ускладнює створення адекватних умов для дітей;

– Песимістичні емоції. Один з основних наслідків війни - це втрата надії;

– Розлука сімей. Під час війни багато членів сім'ї гинуть або ворог бере їх в полон. Втрата членів сім'ї - значний стрес або занепокоєння для дітей;

Нормалізація насильства. Більшість дітей  починають сприймати насильницькі дії як нормальне явище.

Щоб відволікти дітей від негативних думок та емоцій, психологи, у першу чергу, батькам дають такі поради:

– Проводьте з дітьми час під час сніданку або вечері, адже дітям необхідно працювати над побудовою міцних відносин із однолітками та сім'єю. Розмовляйте з дітьми про нагальні питання. Проявляйте любов та турботу до дітей. Ставте питання про їхні інтереси та заняття;

– Навчайте дітей вирішувати різноманітні завдання. Хваліть дитину щоразу, коли вона має прогрес або успіхи у певній задачі;

– Заохочуйте дітей говорити про свої почуття (не важливо добрі чи погані);

– Навчіть своїх дітей способам розслаблення, коли вони у них стрес. Це може бути глибоке дихання, йога, відпочинок на самоті або прогулянка;

– Будьте обережні під час розмов з дітьми (не піднімайте питання сімейних, фінансових проблем, хвороб). Часто діти дуже напружуються через такі речі. Якщо ви хочете поділитися цим, то будьте делікатними і скажіть їм, що іноді справлятися з такими ситуаціями це нормально;

– Слідкуйте за тим, скільки часу проводять ваші діти перед екраном гаджетів. Ви повинні знати, з ким вони взаємодіють в інтернеті та соцмережах.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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