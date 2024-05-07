Сегодня Всемирный день осведомленности о ментальном здоровье детей: как сохранить его украинским детям в условиях войны

Сегодня, седьмого мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня осведомленности о ментальном здоровье детей, пишет УНН.

Событие было основано в США и Канаде и довольно быстро стало актуальным во многих странах мира.

Ментальное (психическое) здоровье является важной составляющей общего здоровья детей и имеет сложную интерактивную взаимосвязь с их физическим здоровьем и способностью достигать успеха в школе, на работе и в обществе.

Как физическое, так и психическое здоровье влияет на то, как мы думаем, чувствуем и действуем внутри и снаружи. Очень важно удовлетворять потребности детей и подростков в сфере ментального здоровья на ранних этапах их развития, чтобы обеспечить им продуктивную жизнь во взрослом возрасте.

Необходимость сохранения ментального здоровья украинских детей особенно актуализировалась в условиях полномасштабного российского вторжения.

Психологи выделяют основные ментальные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются украинские дети:

- Нехватка предметов первой необходимости основных ресурсов (надлежащее жилье, места отдыха, еда и вода). Это затрудняет создание адекватных условий для детей;

- Пессимистические эмоции. Одно из основных последствий войны - это потеря надежды;

- Разлука семей. Во время войны многие члены семьи погибают или враг берет их в плен. Потеря членов семьи - значительный стресс или беспокойство для детей;

Нормализация насилия. Большинство детей начинают воспринимать насильственные действия как нормальное явление.

Чтобы отвлечь детей от негативных мыслей и эмоций, психологи, в первую очередь, родителям дают такие советы:

- Проводите с детьми время во время завтрака или ужина, ведь детям необходимо работать над построением крепких отношений со сверстниками и семьей. Разговаривайте с детьми о насущных вопросах. Проявляйте любовь и заботу к детям. Задавайте вопросы об их интересах и занятиях;

- Учите детей решать разнообразные задачи. Хвалите ребенка каждый раз, когда он имеет прогресс или успехи в определенной задаче;

- Поощряйте детей говорить о своих чувствах (не важно хорошие или плохие);

- Научите своих детей способам расслабления, когда они у них стресс. Это может быть глубокое дыхание, йога, отдых в одиночестве или прогулка;

- Будьте осторожны во время разговоров с детьми (не поднимайте вопросы семейных, финансовых проблем, болезней). Часто дети очень напрягаются из-за таких вещей. Если вы хотите поделиться этим, то будьте деликатными и скажите им, что иногда справляться с такими ситуациями это нормально;

- Следите за тем, сколько времени проводят ваши дети перед экраном гаджетов. Вы должны знать, с кем они взаимодействуют в интернете и соцсетях.