Сьогодні є підстави для проведення дострокових парламентських виборів - О.Кошель
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні є підстави для проведення дострокових парламентських виборів. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає УНН.
“На превеликий жаль, подібні відчуття дострокових виборів ми вже маємо більше року. Ми пам’ятаємо взимку цього року, коли загроза дострокових виборів була реальна і реально вже почали політичні сили розгортати роботу своїх виборчих штабів. Друга хвиля — це влітку цього року, коли всі активно дискутували щодо виборів на осінь. Зараз напевно така третя хвиля. І підстави для цього є”, — зазначив він.
“Сьогоднішнє голосування в парламенті про звернення до європарламентаріїв щодо прискорення безвізового режиму, ми бачимо лише 261 голос. Не 361, а 261. Тобто дуже часто рішення, по яких немає політичних протиріч і не може бути, не знаходить підтримки в сесійній залі”, — додав О. Кошель.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні з 15 листопада цього року шляхом використання масових акцій протесту, які повинні призвести до дострокових парламентських виборів. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик.