Сегодня есть основания для проведения досрочных парламентских выборов - А. Кошель

"К большому сожалению, подобные ощущения досрочных выборов мы уже имеем более года. Мы помним зимой этого года, когда угроза досрочных выборов была реальная и реально уже начали политические силы разворачивать работу своих избирательных штабов. Вторая волна - это летом этого года, когда все активно дискутировали относительно выборов на осень. Сейчас наверное эта третья волна. И основания для этого есть ", - отметил он.

"Сегодняшнее голосование в парламенте об обращении к европарламентариев по ускорению безвизового режима, мы видим лишь 261 голос. Не 361, а 261. То есть очень часто решения, по которым нет политических противоречий и не может быть, не находят поддержки в сессионном зале ", - добавил А. Кошель.

Как сообщал УНН, Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года путем использования массовых акций протеста, которые должны привести к досрочным парламентским выборам. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.