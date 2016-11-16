Сегодня есть основания для проведения досрочных парламентских выборов - А. Кошель
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня есть основания для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНН.
"К большому сожалению, подобные ощущения досрочных выборов мы уже имеем более года. Мы помним зимой этого года, когда угроза досрочных выборов была реальная и реально уже начали политические силы разворачивать работу своих избирательных штабов. Вторая волна - это летом этого года, когда все активно дискутировали относительно выборов на осень. Сейчас наверное эта третья волна. И основания для этого есть ", - отметил он.
"Сегодняшнее голосование в парламенте об обращении к европарламентариев по ускорению безвизового режима, мы видим лишь 261 голос. Не 361, а 261. То есть очень часто решения, по которым нет политических противоречий и не может быть, не находят поддержки в сессионном зале ", - добавил А. Кошель.
Как сообщал УНН, Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года путем использования массовых акций протеста, которые должны привести к досрочным парламентским выборам. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.