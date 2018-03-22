Сьогодні вночі у Києві буде частково обмежений рух Південним мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні вночі, у зв'язку з ремонтом, у Києві буде частково обмежений рух Південним мостом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Із 21:00 22 березня до 7:00 23 березня частково обмежать рух транспорту Південним мостом через р. Дніпро в напрямку з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе. Обмеження діятиме у зв’язку з ремонтом деформаційного шва”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, у Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.