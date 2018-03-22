Сегодня ночью в Киеве будет частично ограничено движение по Южному мосту

"С 21:00 22 марта до 7:00 23 марта частично ограничат движение транспорта по Южному мосту через р. Днепр в направлении с ул. М.Бажана на Надднепрянское шоссе. Ограничение будет действовать в связи с ремонтом деформационного шва", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.