Сьогодні віряни відзначають Перший Спас — Маковея

Успенський піст

У суботу, 14 серпня, розпочинається Успенський піст, присвячений Успінню Пресвятої Богородиці. Він так само суворий, як i Великий (триватиме до 28 серпня — свята Успiння).

Триматиме Успенський піст 14 днів та завершиться 28 серпня святом Успіння Богородиці. Цими днями бажано поститися, хоча б раз на день читати молитву Богородиці, відвідувати храм та хоча б раз сповідатися й причаститися у церкві.

Але звісно, не мед, і не квіти найголовніші у цей день на літургії. Офіційна, церковна назва свята — Походження чесних Древ Животворчого Хреста Господнього. Найголовніший момент 14 серпня у церкві — винесення з вівтаря Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього та можливість підійти та вклонитися святині, яка виноситься раз на рік, у цей день. За переданнями, у цю мить Небо, Сам Господь наближаються до людей. Саме Хрест, а не квіти чи мед, треба із радістю зустрічати, усім серцем дякуючи Богу за його милість.

Релігійні свята

У народі його ще називають Першим Спасом або Спасом на воді. За давніми переказами, князь Володимир саме цього дня прийняв хрещення, тому у стародавньому Києві 14 серпня освячували воду в Дніпрі і називали цей Спас “Спасом на воді”.

Сьогодні досхочу їдять мед, не дарма ж Спас Медовий, а також чистять та впорядковують криниці й джерела. За давнім звичаєм на Медовий Спас віруючі приносять у храми мед для освячення. Традиція ця пов’язана зі стародавньою настановою — перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим.

Цього дня у храмах також освячують букети з трав та квітів — “маковійчики”. Здавна вважається: якщо не освятити квіти на Маковія, то не буде квітнути господарство. Серед українців свято Маковія одне з найпоетичніших і найшановніших. У дохристиянські часи цього дня вшановували Богів Спасів і освячували квіти, городину та криниці. Зрештою, прийнявши християнізовану назву, люди зберегли давні традиції і дотримуються їх до сьогодні.

Що можна і не можна робити на Маковія

На Маковія треба назбирати польових квітів та підготувати баночку меду або води, щоб принести їх у храм та освятити на водосвятному молебні. Це — давня традиція принесення у домівку благословення Господнього.

Щодо вживання їжі, то треба пам’ятати, що це — перший день посту. Для вірян головне — від цього дня намагатися не вживати м’ясо, рибу, молоко, яйця.

У суботу, 14 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.