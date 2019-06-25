Сьогодні відбудеться завершальний етап конкурсу на посаду глави нової Державної митної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні о 17.00 має відбутися завершальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства фінансів України.
У повідомленні вказано, що: “Віримо, що після завершення конкурсу на керівника ДМС, її очільник візьме курс на ліквідацію тіньових схем, спрощення митних процедур та діджиталізацію митниці. На шляху до побудови справжньої SMART-митниці ми уже досягли значних успіхів”.
У переліку, наведеному Мінфіном України вказані зміни, яких було досягнуто у процесі:
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- 99,3% митних декларацій, по яких передбачено проходження державних видів контролю, оформлюються з використанням автоматизованої системи “Єдине вікно”.
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- Працює сучасна система адміністрування митних платежів “Єдиний рахунок”. Відтепер бізнес сплачує митні та інші платежі безпосередньо на один рахунок, що дає можливість економити час на митні процедури та вільно обирати місце оформлення. Через “Єдиний рахунок” вже здійснили оформлення 21 тис підприємств, на рахунок надійшло понад 93 млрд грн, до держбюджету перераховано — 86,6 млрд грн.
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- Закуплені та встановлені 7 стаціонарних скануючих систем. Невдовзі сканери будуть введені в експлуатацію.
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- Входимо у процес активної агітації на підтримку законопроекту № 9532 “Про режим спільного транзиту”. Він уже прийнятий у I читанні і схвалений Комітетом до другого. Значимість законопроекту величезна — Україна зможе інтегруватися до спільної транзитної системи NCTS, у якій беруть участь 35 країн — члени ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія. Митники матимуть змогу отримувати попередню інформацію про вантажі та транспортні засоби ще до того, як вони опиняться на кордоні. Це дасть можливість аналізувати ризики, не затримуючи на кордоні сумлінних суб’єктів.
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- Чекає свого розгляду у ІІ читанні й інший революційний для української митниці законопроект № 7473 про запровадження інституту авторизованого економічного оператора. Запровадження інституту АЕО належить до Топ-10 пріоритетів бізнесу на 2019 рік. Ухвалення та реалізація законопроекту допоможе спростити та прискорити митні процедури, створить умови для зростання обсягів торгівлі, підвищить конкурентноспроможність українських експортерів та створить нові робочі місця.
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- Серед подальших пріоритетів — гармонізація митного законодавства України з Митним кодексом ЄС, а також робота з європейськими партнерами по проекту EU4PFM для покращення управління державними фінансами в Україні у митній та податковій сфері.
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