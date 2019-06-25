Сегодня состоится заключительный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы

В сообщении указано, что: “Верим, что после завершения конкурса на руководителя ГТС, ее глава возьмет курс на ликвидацию теневых схем, упрощение таможенных процедур и диджитализацию таможни. На пути к построению настоящей SMART-таможни мы уже достигли значительных успехов”.

В перечне, приведенном Минфином Украины указанные изменения, достигнутые в процессе: