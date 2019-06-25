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Сегодня состоится заключительный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы

Киев • УНН

 • 13046 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня в 17.00 должен состояться заключительный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Министерства финансов Украины.

Сегодня состоится заключительный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы

В сообщении указано, что: “Верим, что после завершения конкурса на руководителя ГТС, ее глава возьмет курс на ликвидацию теневых схем, упрощение таможенных процедур и диджитализацию таможни. На пути к построению настоящей SMART-таможни мы уже достигли значительных успехов”.

В перечне, приведенном Минфином Украины указанные изменения, достигнутые в процессе:

  • 99,3% таможенных деклараций, по которым предусмотрено прохождение государственных видов контроля, оформляются с использованием автоматизированной системы “Единое окно”.
  • Работает современная система администрирования таможенных платежей “Единый счет”. Отныне бизнес платит таможенные и иные платежи непосредственно на один счет, что дает возможность экономить время на таможенные процедуры и свободно выбирать место оформления. За “Единый счет” уже осуществили оформление 21 тыс предприятий, на счет поступило более 93 млрд грн, в госбюджет перечислено — 86,6 млрд грн.
  • Закуплены и установлены 7 стационарных сканирующих систем. Вскоре сканеры будут введены в эксплуатацию.
  • Входим в процесс активной агитации в поддержку законопроекта № 9532 “О режиме совместного транзита”. Он уже принят в I чтении и одобрен Комитетом ко второму. Значимость законопроекта огромна — Украина сможет интегрироваться в общей транзитной системы NCTS, в которой принимают участие 35 стран — членов ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия. Таможенники смогут получать предварительную информацию о грузах и транспортных средствах до того, как они окажутся на границе. Это даст возможность анализировать риски, не задерживая на границе добросовестных субъектов.
  • Ожидает своего рассмотрения во втором чтении и другой революционный для украинской таможни законопроект № 7473 о введении института уполномоченного экономического оператора. Введение института АЭО относится к Топ-10 приоритетов бизнеса на 2019 год. Принятие и реализация законопроекта поможет упростить и ускорить таможенные процедуры, создаст условия для роста объемов торговли, повысит конкурентоспособность украинских экспортеров и создаст новые рабочие места.
  • Среди дальнейших приоритетов — гармонизация таможенного законодательства Украины с Таможенным кодексом ЕС, а также работа с европейскими партнерами по проекту EU4PFM для улучшения управления государственными финансами в Украине в таможенной и налоговой сфере.

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