Сьогодні відбудеться засідання ВРУ: на порядку денному відставка Разумкова

Зазначимо, що самого спікера відсторонили від ведення засідань.
Засідання, на якому розглядатиметься питання про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, вестиме народний депутат з фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев.
Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий. Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.
Реакція Разумкова
Разумков вже заявив, що не піде до суду, якщо просто буде позбавлений крісла спікера. Попри це, згодом він уточнив, що позиватиметься, якщо його лишать мандата.
6 жовтня спікер ВРУ заявив, що фракція “Слуга народу” шантажувала його, вимагаючи зняти керівника апарату Верховної Ради. Він зазначив, що голова фракції Давід Арахамія надіслав йому листа з ультиматумом: або він зніме керівника апарату, або знімуть його.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков про свою відставку напередодні дня народження: я гарно ставлюсь до подарунків, особливо до дешевих