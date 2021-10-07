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Сьогодні відбудеться засідання ВРУ: на порядку денному відставка Разумкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У вівторок, 5 жовтня, народні депутати включили до порядку денного пленарного засідання у четвер, 7 жовтня, питання про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з посади, передає УНН.

Деталі

Пропозицію першого заступника голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко розглянути відставку Разумкова 7 жовтня підтримали 246 нардепів.

Зазначимо, що самого спікера відсторонили від ведення засідань.

Засідання, на якому розглядатиметься питання про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, вестиме народний депутат з фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий. Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.

Реакція Разумкова

Разумков вже заявив, що не піде до суду, якщо просто буде позбавлений крісла спікера. Попри це, згодом він уточнив, що позиватиметься, якщо його лишать мандата.

6 жовтня спікер ВРУ заявив, що фракція “Слуга народу” шантажувала його, вимагаючи зняти керівника апарату Верховної Ради. Він зазначив, що голова фракції Давід Арахамія надіслав йому листа з ультиматумом: або він зніме керівника апарату, або знімуть його.

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