Разумков заявив, що позиватиметься до суду, якщо його лишать мандата

Цитата

Разумкова спитали, чи піде він до суду, якщо його позбавлять мандату народного депутата у незаконний спосіб: “Так, я відстоюватиму своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв, як людина, як політик. І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі, голосували — і за мене, і за колег, які працюють у стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей”, — сказав він.

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Він нагадав, що при цьому не піде до суду, якщо просто буде позбавлений крісла спікера.