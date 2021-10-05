Разумков заявив, що позиватиметься до суду, якщо його лишать мандата

Що передувало
Раніше Разумков зазначив, що мав можливість поговорити з президентом Зеленським про зміну рішення щодо своєї відставки, проте не став цього робити через свої принципи.
Нагадаємо
Сьогодні Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарні дні. Питання відсторонення ініціювали у парламенті сьогодні, 5 жовтня, після проведення наради голів фракцій з Разумковим.
Народні депутати включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.
Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.
Претендентом на посаду на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.