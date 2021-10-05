Разумков заявил, что обратится в суд, если его лишат мандата

Цитата

Разумкова спросили, пойдет ли он в суд, если его лишат мандата народного депутата незаконным образом: "Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал, как человек, как политик. И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и меня, и коллег, которые работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должностях, а о людях", - сказал он.

Детали

Он напомнил, что при этом не пойдет в суд, если просто будет лишен кресла спикера.