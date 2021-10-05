Разумков заявил, что обратится в суд, если его лишат мандата

Что предшествовало
Ранее Разумков отметил, что имел возможность поговорить с президентом Зеленским об изменении решения о своей отставке, однако не стал этого делать из-за своих принципов.
Напомним
Сегодня Совет отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 октября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.
Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.
Контекст
2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.
В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможен.
Претендентом на должность на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.