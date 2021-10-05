Відставка незаконна, але до суду звертатися не буду - Разумков

Цитата

“Я не буду політичні чвари перетворювати в багнюку, якою забрискають парламент... Сьогодні мені колеги говорили, що у мене буде можливість звертатися до суду. Я не буду звертатися до суду. Якщо б я хотів усидіти на цій посаді, повірте, я знаю, як це зробити, але питання не в посаді, тому робити цього я не буду”, — заявив Разумков.

Деталі

Він зазначив, що його відставка відбулася незаконно, але “доводити, що це незаконно, коли люди знають, що це незаконно — це боротися з вітряними млинами”, вважає Разумков.

Відсторонений від проведення засідань голова парламенту наголосив, що його відставка не відповідає не лише закону, але й правді.

В той же час Разумков зазначив, що в нього не було довести своєї позиції під час з’їзду “Слуг народу” у Трускавці, проте він вважає, що зміг би багатьох переконати.

Додамо

Під час брифінгу Разумков зазначив, що мав можливість поговорити з президентом Зеленським про зміну рішення щодо своєї відставки, проте не став цього робити через свої принципи.

Сьогодні Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарні дні. Питання відсторонення ініціювали у парламенті сьогодні, 5 жовтня, після проведення наради голів фракцій з Разумковим.

Народні депутати включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.