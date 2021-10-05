Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Народні депутати відсторонили голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань ВР, передає кореспондент УНН.
Деталі
“За” відсторонення Разумкова від ведення засідань строком на два пленарні дні проголосували 240 народних обранців.
ВР розглядала питання про відсторонення спікера від ведення засідань за ініціативою представників фракції “Слуга народу”, груп “Довіра” та “Партія “За майбутнє”. Разумков відмовився вести розгляд питання, зіславшись на конфлікт інтересів. Головував у засіданні перший віце-спікер Руслан Стефанчук.
Нагадаємо
Питання відсторонення ініціювали у парламенті сьогодні, 5 жовтня, після проведення наради голів фракцій з Разумковим.
Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.
Претендентом на посаду на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.